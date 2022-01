Il presidente FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Tanti i temi affrontati e tra questi c'è l'addio di Lorenzo Insigne, che a luglio si trasferirà in MLS, al Toronto FC. Ecco le parole del presidente:



"Alla notizia di Insigne in Canada ho provato un grande dispiacere. L'ho visto crescere a Pescara nel trio delle meraviglie, con Verratti e Immobile. Saperlo in un campionato lontano mette tristezza. Ho parlato con lui e non mi sembra che ci vada a cuor leggero. Ma nelle scelte di vita talvolta la prosa prevale sulla poesia. È finita così".