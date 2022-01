Spalletti qualcosa ha criticato ai suoi nel post partita, quel rischio dei minuti finali non gli è andato tanto giù ma alla fine il campo diceIn più si è anche visto il rientro in campo di Victor Osimhen, 57 giorni dopo l'ultima gara a San Siro contro l'Inter.- Come detto, tra le note più che liete c'èServiva una scossa, una dimostrazione di forza in seguito alla brutta figura rimediata contro la Fiorentina appena quattro giorni prima. Così è stato,C'è voluto meno tempo del previsto per trovare i giusti equilibri dopo che l'1 dicembre si fermava Koulibaly causa infortunio contro il Sassuolo.dalla squadra di Luciano Spalletti. 16, invece, ne ha subiti l'Inter capolista (che però dovrà recuperare una partita).le dirette concorrenti per un posto in Champions: nerazzurri con 26 reti incassate, 25 per i rossoneri e 21 per i bianconeri. Notoriamente la Serie A si vince grazie alla fase difensiva e il Napoli dovrà puntare proprio su questo suo grande punto di forza, anche se la vetta non è proprio vicina (l'Inter, che va forte, è a +4 con una sfida da giocare a Bologna). Ci sono delle analogie tra il Napoli dello scorso anno e quello di quest'anno, ovvero i tantissimi infortuni che hanno colpito Gattuso prima e Spalletti poi. Un passo in avanti, oltre che in classifica, è stato fatto proprio nei gol subiti.- C'è però da migliorare la fase offensiva perché 39 gol fatti non sono tantissimi, anche guardando alla concorrenza. Ma potrà influire il ritorno di Osimhen, quello di Lozano, presto si unirà anche Insigne. Insomma tutti gli uomini ritrovati saranno fondamentali e potranno far rivedere il Napoli di inizio stagione, che era devastante in zona gol. Un assetto differente lo darà anche Koulibaly. Il Napoli aspetta il suo punto di riferimento difensivo il prima possibile, quando terminerà la Coppa d'Africa con il Senegal.La speranza è rivederlo in campo nello scontro diretto con l'Inter il 13 febbraio, che potrebbe voler dire tantissimo in termini di classifica e di prospettiva futura. Il Napoli intanto si gode l'ottima coppia Rrahmani-Juan Jesus che sta ben figurando, in attesa che Tuanzebe si inserisca al meglio negli schemi di Spalletti.