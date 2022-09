Tra gli ospiti di ieri al Social Football Summit di Roma c'era anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Oltre a soffermarsi sul momento della Nazionale e sulle speranze in vista del Mondiale del 2026, il numero uno di Via Allegri si è espresso anche sulle polemiche arbitrali lasciate in eredità dal campionato di Serie A. In particolare sul famigerato episodio di Milik-Bonucci in Juve-Salernitana: "L’errore in Juventus-Salernitana? È stato strumentalizzato moltissimo e non meritava questa enfasi. Sia il Var, sia l’Avar non hanno avuto modo di vedere delle immagini. Il fuorigioco semi-automatico (che potrebbe essere pronto per metà ottobre, ndr)? Ci sono aspettative che potrebbero non essere rispettate. Non riduce i tempi, li aumenta. Non possiamo lanciare spot per tranquillizzare la gente".