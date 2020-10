Gabriele Gravina, presidente della Figc, ricorda Gianfranco De Laurentiis, giornalista Rai morto nella notte all’età di 81 anni: “Salutiamo un amico del calcio che ha raccontato le gesta di tanti campioni con garbo e professionalità. È stato per diversi anni un punto di riferimento per tutti gli italiani".



Anche il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, ricorda De Laurentiis: “Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Gianfranco De Laurentiis, straordinario giornalista e uomo di grande valore. In questo momento il pensiero va al figlio Paolo, alla famiglia e alla redazione di Rai Sport. A loro il mio cordoglio e quello del movimento paralimpico".



Al cordoglio si aggiunge anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: “Ha lavorato in Rai per trent'anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi".