Il presidente della FIGCha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai, facendo il punto sull'inizio del campionato e sul momento del movimento italiano. "La nostra Nazionale è un modello, una Nazionale che non vede grandissimi campioni ma è una squadra di campioni sotto il profilo tecnico, del gioco e della capacità di stare assieme, e questo sta emergendo anche nel nostro campionato"., una rivoluzione di sistema e culturale che riguarda la A, la B, la Lega Pro e i dilettanti. E su questo stiamo lavorando, vi garantisco che c’è un progetto pronto. Se la nostra classe dirigente, e mi riferisco al mio consiglio federale, sarà in grado di assumersi responsabilità appellandosi al proprio senso di responsabilità appellandosi a decisioni ferme, convinte, bene. Altrimenti saranno le società, attraverso una mia convocazione di un’assemblea straordinaria, a portare avanti un progetto di riforma che non è più procrastinabile.e su questo stiamo valutando l’inserimento graduale di una serie nuovi requisiti con l’obiettivo di accompagnare il calcio professionistico verso la definizione di un modello di business sempre più sostenibile e competitivo".Il numero uno di via Allegri si è espresso anche sul, con la problematica relativa soprattutto ai calciatori sudamericani: "Sono saltati alcuni appuntamenti nel marzo di quest’anno per definire il calendario di qualificazione ai mondiali creando uno slittamento.alla vigilia di gare molto importanti. La Spagna ha addirittura voluto incidere in maniera più decisa con alcune azioni legali presso il Tas che il tribunale di Losanna ha respinto, Tebas, presidente della Liga sta ipotizzando addirittura in rinvio di 1-2 giornate di campionato. Il valore della competizione sportiva a mio avviso sicuramente ne risentirà. Questa finestra in più sta creando disagi e tensioni. Quanto sta succedendo richiede una riflessione più approfondita".