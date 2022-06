Il numero uno della FIGC,, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Molti i temi trattati, dal presidente federale, dai rapporti con la Lega alla possibilità di ospitare Euro 2032. Ve ne proponiamo alcuni passaggi.«Le cose da fare sono tante, ma il minimo comun denominatore deve essere un progetto che implichi una vera rivoluzione culturale. Serve un diverso approccio nell’affrontare le criticità per ottenere la necessaria credibilità nell’ambito del sistema politico ed economico. Progetto condivisibile? E invece rappresenta purtroppo uno dei maggiori motivi di contrasto tra la Figc e quei presidenti di club che hanno una visione conservativa, perché temono di vedere ridotto il peso del proprio ruolo e i propri interessi economici"."È stato fatto un ricorso contro qualcosa che poi tutti hanno rispettato. Non aveva senso e. Perché semplicemente non ricapitalizzare e mettere sotto controllo i costi? Servono indicatori per mettere sotto controllo i costi: bisogna avere una visione imprenditoriale"."Casini è stato eletto tre mesi fa, ma è da quando sono presidente che sento questa frase: 'la Federazione non ci ascolta'. EvidentementeMa non è uno scontro aperto. Assolutamente no. Sarebbe controproducente. Per la Federazione il supporto della Lega di A è indispensabile: da lì arrivano i maggiori introiti. Ma auspico che sia più proiettata verso il futuro, non immobile, antica, perché altrimenti diventerebbe una zavorra per tutto il sistema. Basta con i ragionamenti di principio o le sfumature di metodo usati solo per mantenere lo status quo:"."1) La riorganizzazione del settore giovanile a livello nazionale con un organismo tecnico che abbia al proprio interno come consulenti anche 4-5 direttori sportivi legati alle società di A per avere un confronto continuo con chi è in prima linea. 2) Un coordinamento nazionale per potenziare le accademie indotte. Rafforzeremo Coverciano, punteremo sulla gestione di altri Centri esistenti e investiremo ancora di più nello scouting. 3) Entro luglio presenteremo il progetto sulle scuole con il MIUR. 4) Sempre entro luglio chiariremo gli indici di controllo per i prossimi 3-5 anni per migliorare l’organizzazione delle società e mettere sotto controllo i costi. 5) Siamo pronti a raccogliere qualsiasi proposta e a dare il nostro contributo per migliorare i ricavi, fermo restando che è di competenza e capacità delle singole componenti. 6) Stiamo lavorando con il governo alla candidatura dell’Italia per l’Europeo 2032 che avvierebbe il processo sulla ristrutturazione degli impianti o realizzazione di nuovi"."Negli ultimi anni è emersa la volontà di, progetti che comportano una forte patrimonializzazione. Cagliari, Bologna, Firenze, Milano, Roma, c’è fermento.. Ovviamente c’è bisogno dell’intervento del governo, alcune istituzioni come Credito Sportivo, Cassa Depositi e Prestiti e CONI, la Federazione, le Leghe, le Società. Su questo tema specifico devo ringraziare il presidente Malagò che è uno dei nostri primi sostenitori"."Sono idee su cui lavorare, ma per distribuire incentivi serve avere risorse.Ma se mentre parliamo di questo, nel frattempo, allora si fa fatica davvero"."Roberto ha tutto il mio appoggio. Stiamo aprendo una fase nuova con grande difficoltà e nello stesso tempo rivedendo con autocritica le cose che non sono andate per correggerle. Stiamo investendo molto nello scouting, valutando giovani di prospettiva, però adesso c’è bisogno di puntare su un gruppo di riferimento"."Quello di: arrivato dal Brescia al Milan il primo anno ha faticato, ma lo hanno aspettato e aiutato, con coraggio visione e lungimiranza. E oggi il Milan e la nazionale si trovano un giocatore di assoluto livello".