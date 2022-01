Intervistato da Dribbling su Rai 2, il presidente della FIGC,ha parlato ancora una volta del futuro della Nazionale italiana, attesa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022, e delle scelte del ct Roberto Mancini."È una nostra esigenza,ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che, dato che ci sono anche partite da recuperare"."Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più"."Ormai la nostra Nazionale è nel cuore di tantissimi tifosi italiani, è seguitissima e infatti ringrazio chi comincia a sentire la nostra Nazionale come parte della propria vita"."Non sono preoccupato, sono sereno come è sereno Roberto Mancini e tutto il nostro ambiente. Sappiamo, e questo ci aiuta moltissimo, e siamo coscienti delle difficoltà che dovremo affrontare. Dobbiamo superare l'amarezza dell'aver buttato alle ortiche le due occasioni avute con la Svizzera"."Quegli errori sono il passato. Dobbiamo affrontare due partite importanti e le dobbiamo giocare con lo stesso spirito, la stessa determinazione, ma soprattutto con la stessa umitlà con cui abbiamo affrontato tutto il triennio in cui, oggi lo si dimentica spesso, abbiamo battuto tanti record"."​Balotelli? Scelta convinta di Mancini, ho grande fiducia nel nostro mister. L'ho trovato molto bene, lo conosco benissimo dato che ha esordito in Under 21 con me. Non spetta a me giudicare le scelte tecniche, ma so che quando porta avanti un progetto questo ha una sua validità e valenza".