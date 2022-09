Ciccio Graziani è intervenuto su FcInter1908.it: Inevitabile ci sia grande attesa, perché la posta in palio è alta. Inzaghi rischia di più perché intorno a lui c’è un’aria non troppo bella. Ci si aspettava risultati migliori e una Inter più competitiva, mentre la classifica di Mourinho è abbastanza tranquilla e lo sarà in ogni caso. Se Inzaghi dovesse perdere, invece, si aprirebbe una seria riflessione sulla sua posizione”.