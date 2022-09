Intervistato da Retesport, l'ex attaccante, Ciccio Graziani, parla di Inter-Roma.



"Inter-Roma non può essere un crocevia per la stagione, non siamo neanche a metà campionato. Ovviamente è una gara importante, contro un avversario che nutre le tue stesse ambizioni. Dybala? Se sta bene e non rischia è giusto che parta dal 1'".