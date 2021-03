Intervenuto a Sport Mediaset, l'ex attaccante Ciccio Graziani, esprime la propria opinione sul momento dell'Inter.



"C'è un po' di confusione, ma prevenire è meglio che curare. Con questo virus bisogna essere prudenti. Secondo me sarebbe stato meglio per l'Inter giocare, anche perché avrebbe affrontato un Sassuolo stanco dopo la partita di Torino. Ma questa è la vita, bisogna farsene una ragione. I nazionali? Se fossi nell'Inter mi arrabbierei davvero. Rimonta Juventus in chiave scudetto? Secondo me si può fare. Quando c'è la Juve di mezzo può succedere di tutto. Le potenzialità per mettere pressione chi è davanti ci sono. Mai sottovalutare la Juventus".