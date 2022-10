ieri sera prima di cena su whatsapp e mi ha, ovviamente. Non dico di esserci rimasto male per il modo usato per comunicarmelo ma certo quel vuoto improvviso mi ha spiazzato e fatto freddo al cuore.. Lo conobbi mentre iniziavo a scrivere prima nei giornaletti viola poi non ancora maggiorenne per Tuttosport e per la sua Repubblica. Mi ha accudito, chissà poi perché,, sempre rispettosi, sempre originali e pieni di contagioso entusiasmo.e la sua capacità di reinventarsi a 70 anni nel web lo ha confermato una volta di più. Averlo avuto in questi lunghi anni come ispiratore ancora prima che collaboratore aha rappresentato il più grande riconoscimento cui potessi ambire da quando nel 1996 ho fondato questo sito.E’ per questo che nel momento in cui si perde un compagno di viaggio così intimo e al tempo stesso così prestigioso,, anche a quelli che perfino in occasione dell’ultimo Cappuccino hanno preferito infamarlo anziché confrontarsi civilmente perché riuscirci con un Campione non è per tutti.