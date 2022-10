"Se recupera Immobile allora sì, altrimenti non lo so. Perché una volta o due può farne a meno, ma non di più no. La Lazio gioca benissimo, questa è una certezza"."Ma guarda, non credo sia determinante la profondità della rosa. Sarri ha un gruppo di 16-17 giocatori molto uniti, per certi versi mi ricorda la Lazio di Maestrelli"."Il Napoli a Roma ha fatto quello che doveva e l'ha fatto bene. Ha sofferto, ma ha vinto con un grande gol. Se riguardi l'azione ci sono tre cose straordinarie. La prima - un gesto tecnicamente bellissimo - è il lancio di Politano, al volo, senza pensarci. Poi di eccezionale - in senso negativo - c'è l'errore di Smalling: credo si tratti del primo o del secondo errore di questo campionato. E infine il gol di Osimhen: la coordinazione, la precisione. Un gol molto bello"."Non puoi pensare di andare all'Olimpico e vincere 3-0. E comunque a Spalletti mancava Anguissa. Ndombele è bravo, ma non è la stessa cosa"."Sì, mi ha deluso, Mourinho ha giocato tutta la partita per stappare lo 0-0, senza mai fare un tiro in porta"."Indubbiamente. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra, è anche vero che ha già saltato tre partite su undici"."Chiariamo: io dico che 10 punti l'anno scorso l'Inter li ha persi in 5 partite, così il Milan e il Napoli. Quindi i 10 punti che separano la Juve dalla vetta non fanno ancora una grande differenza. L'anno scorso Milan e Napoli erano a 31 punti e l'Inter a 24, ma poi l’Inter ha ripreso due volte la coppia di testa. Io non dico che tutti hanno la stessa possibilità, ma tutti sono dentro una grande possibilità"."E' Pioli. Che riesce a trovare formazioni nuove in tutte le condizioni. Prendi Brahim Diaz, è sempre stato bravino, ma così decisivo no. Merito suo, ma anche di Pioli. E ora si è sbloccato anche Origi, gran bel rinforzo, attaccante che mi piace molto e che darà respiro a Giroud. Credo che il Milan potrà andare avanti anche in Champions"."Sì, lo è. Deve sperare in troppe combinazioni a favore e comunque questo Benfica è una gran bella squadra".