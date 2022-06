Jack Grealish, centrocampista del Manchester City che si è da poco laureato campione d'Inghilterra, ha deciso di trascorrere le vacanze estive negli Stati Uniti, in quel di Las Vegas. La capitale del Nevada, nota come il luogo in cui dare sfogo a tutti i propri vizi, è stata scenario di una festa a dir poco appariscente, organizzata proprio dal centrocampista inglese.



BALDORIA ANGLOSASSONE - Festa condita da diverse situazioni, in cui Mr. 100 milioni è stato immortalato, che non gli faranno passare un periodo semplice. Partendo dal presupposto che Grealish è fidanzato, il calciatore del Manchester City è stato ripreso in atteggiamenti intimi con una donna che non era la sua compagna. Nel corso della festa, il classe 1995 ha bevuto, insieme a qualche altro amico, ben 4 enormi bottiglie Jeroboam, dal valore di 3,500 euro ciascuna. Inoltre, verso la fine della festa, dopo essersi nascosto diverse lattine di birra nel costume, Grealish è entrato in casa circondato da un gruppo numeroso di ragazze e da qualche suo amico. Per concludere la giornata dedicata alla pazza gioia, Grealish è stato pizzicato in uno strip club. Una giornata degna di nota, che non passerà inosservata alla dirigenza del Manchester City.