Nella giornata di oggi Cristiano Ronaldo ha lasciato la Costa Navarino in Grecia per fare ritorno a Madrid da dove, domenica o lunedì, partirà per arrivare a Torino dove è atteso da centinaia di fans della Juventus. Come riporta Sky Sport al momento della partenza per l'aeroporto di Kalamata CR7 e la sua famiglia sono entrati in due van circondati da un team di security e addirittura da alcuni cani anti bomba che hanno setacciato tutto il perimetro prima della partenza del nuovo campione della Juventus.