Ordinaria notte di follia nel calcio greco, come capitato spesso negli ultimi anni: il derby di Atene tra Panathinaikos e Olympiacos è stato sospeso dall'arbitro tedesco Fritz al minuto 72' dopo il gol degli ospiti, quando un gruppo di tifosi è uscito dallo stadio e si è scontrato con la polizia. Gli agenti hanno sparato i lacrimogeni per sgomberare la zona, ma il fumo con le sostanze tossiche è finito anche all'interno dello stadio rendendo l'aria irrespirabile.



INVASIONE SEDATA - La tensioni erano cominciate dopo il fischio d'inizio, con un'invasione dei tifosi sedata: dalle testimonianze dei giocatori dell'Olympiakos, i tifosi del Pana erano entrati in campo addirittura con delle armi, tra cui dei coltelli. Ora il club padrone di casa, oltre allo 0-3 a tavolino, potrebbe vedersi sottratti sei punti, tre per la partita sospesa e tre per le intemperanze dei tifosi.