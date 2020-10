Sono a tutti noti i fatti che hanno coinvolto il dibattito sociopolitico dellain queste settimane, che ha portato a diversi scontri ad Atene, proprio nei momenti in cui il tribunale si esprimeva di contro all’organizzazione neofascista. Per non parlare dei vili strascichi rinvenuti qui in Italia, hanno riacceso le (quasi per nulla) sopite vecchie ruggini, con vecchi nostalgici a difendere l’organizzazione criminale fascista, facendola passare per martire e vittima di un sistema giudiziario corrotto.Con un passo indietro è doveroso ricordare i reati per cuiè ritenuta colpevole e, come detto sopra, organizzazione criminale.. Il processo di Alba Dorata è considerato uno dei più importanti nella storia politica della Grecia per clamore mediatico, per lunghezza (5 anni) ma anche e forse soprattutto per essere, ad oggi,. Ebbene c’è stato questo tempo qui, tempo in cui il fascismo dilagava prepotente in tutta Europa, trovando talvolta nuove fortune in quei contesti in cui il tessuto sociale, così caro alla democrazia, veniva meno: economia precaria, disoccupazione e austerity tre tra i tanti motivi.. Ad essere onesti il declino di Alba Dorata iniziava nello stesso momento in cui faceva ingresso nel parlamento ellenico: un assioma, più che un’ipotesi. La caduta rapida, rovinosa e inarrestabile è stata provocata dalla stessa dirigenza, con a capo, il quale non ha mai compreso una verità molto semplice: un partito, legale e istituzionalizzato, non può agire al di fuori e al di sopra della legge.. I deputati eletti si rendevano protagonisti di attacchi fisici contro i colleghi e altri gesti eclatanti screditavano l’immagine del partito anche presso gli stessi elettori. Dulcis in fundo la lotta contro la sinistra radicale è stata spostata dalle scuole alle piazze, toccando periodicamente dei nuovi picchi di violenza.Oltre allo spirito ed alle pratiche nazifasciste, Alba Dorata si distingueva per le finte iniziative culturali “per tornare ad essere orgogliosi di essere greci” e per le già citate ronde nei quartieri più pericolosi, con l’obiettivo di ripristinare l’ordine. Non fa notizia ancora oggi il dato elettorale per cui un poliziotto su due votò per la realtà fascista, sia che per la naturale inclinazione della categoria verso le realtà di destra, sia pure per le suddette ronde che “toglievano le castagne dal fuoco agli addetti ai lavori”., condannati la scorsa settimana per “guida di un’organizzazione criminale” Il procuratoreha sostenuto questa sentenza per il leadered altri sei esponenti del partito tra cui spicca il nome l’eurodeputatoLunedì il tribunale penale di Atene ha respinto ogni circostanza attenuante che potrebbe alleviare le pene inflitte ai leader del partito neonazista. Dopo cinque anni e mezzo di udienze, la scorsa settimana la giustizia ha qualificato all’unanimità il partito paramilitare come “organizzazione criminale”, verdetto definito “storico” dal presidente della Repubblica e da un’intera frangia della classe politica greca.