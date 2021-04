Il titolo è imperativo per tutti ma l'informazione, più o meno tutta, non sa bene di cosa titola e parla (le accade sempre più spesso). Un qualcosa che faciliti gli spostamenti delle persone (soprattutto turistici) per l'estate è cosa che vogliono tutti i governi (e le aziende) d'Europa. Ma è cosa complessa e il complicato, si sa, l'informazione non lo concepisce, tanto meno lo comunica. Quasi sempre neanche ci prova.Infatti era ed è un'intenzione (buona), una necessità e, necessariamente, un lavoro in corso. Lavoro complicato e complesso, ad esempio una patente di vaccinazione pura e semplice non si può, discriminerebbe tra cittadini. Allora serve un sistema, un qualcosa Red o Green dove la luce verde o rossa si accende senza rendere pubbliche informazioni sanitarie individuali. Già, ma mica è uno scherzo incrociare i dati dell'anagrafe, delle Asl, dei guariti, dei tamponi negativi e dei vaccinati che fanno luce verde. Ci vuole, se ci si riesce, tempo e fatica. Elementi ignoti alla- Tanto non servono a niente...Oppure: vai a sapere se servono. Ecco: che non servano a nulla è sbagliato, sbagliatissimo, anzi falso. E quanto servano nel contenere numero contagi è oggi nei risultati di studi congiunti in sette paesi europei. Italia compresa. Studi condotti dalle maggiori Università d'Europa.La misura restrittiva del divieto, se osservato, di riunioni, cene o altro di simile con persone che non fanno parte del nucleo familiare abbatte lo Rt del 26%. R con t è la velocità di trasmissione del contagio, indica quante persone contagia un contagiato. Rt uno, cioè un infetto ne fa un altro. R con t pari a uno con divieto incontrare in casa se non conviventi diventa Rt 0,74 (meno 26%).Se è pari a uno e chiudi negozi e centri commerciali, Rt scende 0,65 ma, soprattutto, se sta sopra 1, poniamo a 1,5, con queste chiusure lo riporti intorno ad 1 soglia accettabile o almeno non disastrosa.Non è vero che non servano a niente. Non è vero che risolvano tutto e neanche che guariscano miracolosamente dalla pandemia, si limitano a fare da argine al peggio. Non è vero che la scuola sia il motore primo della diffusione del contagio. Non è vero che la casa sia il luogo più sicuro, se ci fai una festa diventa il più pericoloso. Non è vero che ristorante chiuso o museo chiusi siano la stessa cosa ai fini e ai conti reali del contagio. Lungo è l'elenco dei non è vero, ma c'è davvero voglia di leggerlo?