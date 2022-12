"., la giornalista diventata tristemente famosa per essere stata palpeggiata in diretta tv lo scorso 27 novembre dopo Fiorentina-Empoli, ha archiviato la vicenda e, dopo la fine del processo, ha parlato a Grazia: "Finalmente messo un punto alla vicenda? Sì, e sono felice. Anche se mi stanno insultando tutti sui social, come se io avessi commesso qualcosa di sbagliato, ma non è così. Purtroppo, come già un anno fa, quando è successo il fatto,. Ma io gli ho solo detto che quello che stava facendo non andava bene".- Greta Beccaglia è diventata un simbolo dopo aver detto all'uomo che la stava palpeggiando 'Questo non lo puoi fare': "Io sono stata educata così e credo che sia giusto dire a un uomo di non toccarti, se non lo vuoi. Senza consenso, c’è solo violenza.".- La sentenza ha portato anche unalla giornalista: "So che le sentenze non vanno commentate, ma mi sento felice. Ora posso respirare. Ordine dei giornalisti e Associazione della stampa mi sono stati vicini e li ringrazio.. Non volevo dirlo ma, visti i messaggi che ricevo, voglio che si sappia. Mi insultano anche per questo?. È tutto falso. Anzi, è stata molto dura".- In chiusura, Greta Beccaglia spiega a tutti perché quello che ha subito è grave: ". Spero che dopo questa vicenda i ragazzi tengano le mani in tasca".