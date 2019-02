I Greta Van Fleet hanno vinto il premio Grammy Awards come miglior album rock dell'anno con "From the Fires". Che ha conquistato il primo posto nella classifica Top Hard Rock Album di Billboard nel novembre 2017 e include il singolo "Highway Tune", per cinque settimane consecutive al numero 1 nella classifica Mainstream di Billboard, e "Black Smoke Rising" con quasi 24 milioni di stream.



La giovane rock band ha annunciato il primo tour mondiale "MARCH OF THE PEACEFUL ARMY", i cui biglietti per la data italiana, la prima della band prevista per il 24 febbraio all’Alcatraz di Milano, sono andati esauriti in soli 10 minuti! A grande richiesta, i Greta Van Fleet hanno aggiunto una nuova data estiva, in programma per il 10 luglio al Bologna Sonic Park c/o Arena Parco Nord.



I Greta Van Fleet sono quattro giovani musicisti del Michigan – i fratelli gemelli Josh (voce) e Jake Kiszka (chitarra), entrambi di 22 anni, il fratello più giovane Sam Kiszka (basso, tastiere), 19 anni, e l’amico di famiglia Danny Wagner (batteria), 19 anni. L’inconfondibile chitarra di Jake, la potente voce di Josh, il basso pulsante di Sam e la stravolgente batteria di Danny si fondono tra loro alla perfezione, creando un mix perfettamente riconoscibile di generi diversi: rock, soul, hard e blues. Grinta ed eleganza caratterizzano ogni brano di un gruppo che, sin dall’esordio, si distingue nella scena musicale internazionale.



L’album di debutto “Anthem of the Peaceful Army” ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia, ed è composto da dieci brani originali, scritti a otto mani dai membri della band, che esplorano temi tanto diversi tra loro quanto essenziali nella visione artistica dei Greta Van Fleet: amore, integrità, innocenza, diversità e pace, ma anche responsabilità, coraggio, rivoluzione e ricerca della verità. Il disco è stato anticipato dal singolo “When The Curtain Falls”, affermatosi rapidamente nella top 10 delle Radio Rock USA, collezionando oltre 7 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale su YouTube.



I Greta Van Fleet debuttano nel marzo 2017 con il singolo “Highway Tune”, che raggiunge il primo posto delle classifiche U.S. Rock Radio, posizione mantenuta per cinque settimane consecutive. Il 2017 è poi un susseguirsi di concerti sold-out tra Nord America ed Europa. La band ottiene rapidamente l’interesse dalla critica, ottenendo apprezzamenti da artisti come Elton John, Nikki Sixx e Bob Seger. Il successo continua con la pubblicazione di due EP, poi riuniti nel mini CD “From the Fires”.