Antoine Griezmann parla a Kicker delle candidate alla vittoria finale in Champions League. "Per me il Manchester City è il primo favorito perché ha Pep Guardiola come allenatore", spiega l'attaccante francese dell'Atlético Madrid: "Poi ci sono la Juventus e il Barcellona, perché hanno rispettivamente Cristiano Ronaldo e Messi. Dietro a queste, ci siamo noi".



SUL PREMIO 'THE BEST' - Griezmann non nasconde poi la propria delusione per l'assegnazione a Modric del premio FIFA The Best: "Non l'ho capito. Non lo abbiamo deciso noi, è stata una decisione più complessa. Ma ho pensato comunque che fosse un peccato. Per me sarebbe stato un premio importante. Sarebbe stata una compensazione per i momenti difficili che ho passato così lontano dalla mia famiglia quando avevo 13, 14 o 15 anni. Non sarebbe stato un titolo solo per me, ma anche per i miei genitori e i miei fratelli, un premio per tutti gli sforzi fatti e la separazione".