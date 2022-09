Come riportato dal Daily Express, il Manchester United sta pensando ad Antoine Griezmann per le prossime sessioni di mercato. L'attaccante dell'Atletico Madrid (ma di proprietà del Barcellona) ha una clausola da 40 milioni di euro che andrà in vigore in estate e vista la situazione che si è creata, con il francese che gioca circa 30 minuti per non essere riscattato, potrebbe cambiare aria