Nato a Pforzheim, ma da genitori italiani, Vincenzo Grifo ha ammesso che da piccolo tifava Inter. Galeotta fu una maglia nerazzurra regalata dal nonno, che ha fatto scatenare i bookmaker. I betting analyst, infatti, hanno aperto una scommessa sull’approdo a Milano del fantasista di proprietà del Friburgo che, come riporta Agipronews, pagherebbe 3,50 volte la posta. Classe 1993, Grifo potrebbe risultare un innesto per la trequarti, sdoppiandosi anche nel ruolo di seconda punta ricercato dall’Inter. Il fantasista dal novembre 2018 è anche nel giro della Nazionale, con il ct Roberto Mancini che gli ha concesso quattro presenze nelle quali è andato in gol per due volte, siglando una doppietta nell’amichevole contro l’Estonia.