Vincenzo Grifo si racconta tra passato, presente e futuro. Il 27enne centrocampista del Friburgo e della nazionale italiana ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ci sono state delle occasioni per giocare in Serie A, ma forse non erano maturi i tempi. Quando avevo 18 anni Tare mi voleva a tutti i costi alla Lazio, ma insieme ai miei parenti decisi che era meglio stare vicino alla mia famiglia. Ero troppo giovane, era la prima volta che uscivo di casa e preferimmo la vicina Hoffenheim. Dove ero ancora nell'estate del 2019, quando mi arrivò una proposta interessante dalla Fiorentina. Ma, mentre riflettevo, il club viola prese Ribery e Boateng. Così a quel punto per me era meglio rimanere in Germania".



"Sono soddisfatto del mio percorso in Bundesliga e ogni mio passo è legato alle prospettive tecniche, non mi sono mai mosso per i soldi. All'inizio mi ero pentito perché all'Hoffenheim non è andata come mi aspettavo, ma poi a Friburgo ho trovato l'ambiente giusto. Sono orgoglioso di essere italiano e mi piacerebbe giocare un giorno in Serie A, ma a 27 anni devo essere razionale e cambio solo per un’opportunità vera. Avrei bisogno di un progetto e di un allenatore che creda in me, in passato ho sbagliato a cambiare club almeno due volte e perciò mi sono ripromesso di non farmi prendere dalla fretta. Se arrivasse una grande squadra, mai dire mai...".