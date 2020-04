Immagini che hanno fatto velocemente il giro del web: a Palermo, nel rione Sperone, un gruppo di ragazzi si è ritrovato sul tetto per una grigliata clandestina , violando le misure per fronteggiare il coronavirus. I protagonisti, raggiunti dalla Polizia, hanno risposto con fuori d'artificio e si sono poi dati alla fuga., uno dei coinvolti, spiega: "Chiedo scusa alla mia Sicilia e a tutte le persone che soffrono la perdita del proprio caro e alle persone che sono state contagiate" riporta ilsicilia.it. Sicuramente non l’ho fatto per sfottere qualcuno. Soprattutto le persone che soffrono la perdita di un proprio caro. La mia famiglia ha rispettato l’ordinanza: siamo a casa da 45 giorni, non è mai uscito nessuno, esco solo io ogni tanto per fare la spesa.".