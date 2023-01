Alejandro Grimaldo e un futuro che può essere in serie A. Il terzino sinistro classe 95’ e’ stato accostato di recente al Milan che ha chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale ( è in scadenza con il Benfica) senza però approfondire.Se il Milan resta una opzione remota per Grimaldo lo stesso non si può dire della Juventus.Nelle idee di Max Allegri Grimaldo può raccogliere il testimone di Alex Sandro, destinato a lasciare la Juve al termine della stagione.