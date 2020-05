Campione del Mondo e allenatore, attualmente senza squadra. L'ex tecnico di Brescia e Juve Primavera Fabio Grosso si racconta a Sky Sport: "Più che gavetta è stato un calvario, in senso positivo. Mi sono goduto ogni step che ho fatto: ho iniziato nel settore giovanile di una squadra dilettantistica di Pescara, con cui poi sono andato in prima squadra per tre/quattro stagioni in Eccellenza. Poi ho fatto tre annate nel campionato di Serie C, l’ultimo anno i dirigenti del Perugia hanno creduto in me, con Guido Angelozzi che mi corteggiava già per portarmi al Catania, squadra affiliata al Perugia. Con il Chieti stavamo facendo una cavalcata trionfale, era un periodo in cui desideravo stare vicino a casa. E poi da lì ho fatto tre stagioni splendide a Perugia, mi sono trovato benissimo a Palermo, dove poi mi sono trasferito. Da lì sono andato in una bellissima squadra come l’Inter, poi sono volato all’estero al Lione, esperienza importantissima. Gli ultimi tre anni di carriera li ho trascorsi alla Juventus, con cui poi ho iniziato anche un altro tipo di percorso. Una carriera lunghissima, sono contento di tutti i passaggi. Ho avuto la fortuna di godermi tante soddisfazioni e di avere anche tante delusioni, ma poi tutto mi è servito per essere quello che sono. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Mi piace sempre guardare avanti e provare ad avere nuovi stimoli, senza dimenticare tutte le cose belle che ci sono state. Sono ambizioso, voglio ottenere qualcosa di bello anche nella mia nuova veste”.