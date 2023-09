Falsa partenza per Fabio Grosso sulla panchina del Lione. Dopo aver assistito dalla tribuna allo 0-0 in casa col Le Havre, l'allenatore italiano ha debuttato con una sconfitta per 1-0 sul campo del Brest, che trova il gol della vittoria a tre minuti dal novantesimo con Mounie e sorpassa il Nizza di Farioli al primo posto in classifica a quota 13 punti. Invece l'OL resta terzultimo con 2 soli punti raccolti nelle prime sei giornate di Ligue 1. La prossima partita è in calendario domenica 1° ottobre, ancora in trasferta, contro il Reims.



Grosso è stato preferito a Gattuso come successore dell'esonerato Laurent Blanc. Nella scorsa stagione ha riportato in Serie A il Frosinone (che lo ha sostituito con Di Francesco), poi ha rifiutato un'offerta dalla Sampdoria in Serie B (dove è arrivato Pirlo). L'ex calciatore di Inter e Juventus aveva giocato nello stesso club francese tra il 2007 e il 2009.