La calciatrice della Fiorentina Women's Alia Guagni ha rilasciato un'intervista a La Nazione in vista dell'esordio stagionale in Champions League: "Giocare la Champions è un’esperienza incredibile. Poi al ‘Franchi’ è qualcosa di davvero speciale. Ma non ci siamo fatte prendere né dall’ansia, né dalla paura. Ci siamo preparate bene e la nostra è una tensione giusta, positiva. Sensazioni sul gruppo? L’ossatura base è rimasta, poi sono arrivate tante giocatrici molto forti e che soprattutto si sono integrate bene a livello di gioco e caratteriale. Non un aspetto da poco. Chi mi ha colpito? Sono tutte forti, ma Clelland mi ha davvero colpito. Abbiamo fatto un salto di qualità con lei, ma anche con le altre. Lo scudetto? Sì, lotteremo per lo scudetto, ma non sarà certo facile, perché ci sono tante squadre, ma a Firenze abbiamo fatto un passo in avanti anche sotto il profilo dell’organizzazione e della nostra convinzione".