"Pregherei di inquadrare l'assistente donna che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in una partita di calcio."

Nel giorno in cui la Juve femminile riempie lo Stadium, un telecronista usa parole vergognose verso la guardalinee! pic.twitter.com/FyBOvIhq7l — Il Sognivendolo (@sognivendolo) 24 marzo 2019

. Ieri, nel giorno di Juventus-Fiorentina allo Stadium e della promozione in Serie A dell'Inter femminile, è stata scritta una pagina da dimenticare nel giornalismo sportivo.(Eccellenza campana), Sergio Vessicchio su CanaleCinqueTv ha presentato così Annalisa Moccia della sezione di Nola, designata come assistente arbitrale:vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro,una cosa del genere".Lo stesso Vessicchio ha poi provato a chiarire su Twitter: "Ritengo personalmente che far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti motivi, quindi confermo il mio pensiero.La vera discriminazione è questa".L'Ordine dei giornalisti della Campania haIl presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna ha commentato agli stati generali dell'editoria: "Incredibile il disprezzo mostrato verso la guardialinee dal giornalista, il collega era già stato sospeso per undici mesi e adesso gli sarà contestata la recidiva".per le inqualificabili e discriminatorie espressioni utilizzate dal giornalista Sergio Vessicchio, telecronista per una TV locale della partita Agropoli-Sant’Angelo, nei confronti della nostra associata Annalisa Moccia, solo perché donna., consapevole dell’importante apporto che quotidianamente danno alla nostra categoria.per agire, in tutte le sedi ritenute opportune, a tutela dell’immagine delle associate donne e dell’intera categoria".