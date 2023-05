Sarebbe il secondo consecutivo per i nerazzurri di Simone Inzaghi – cannibale quando si tratta di finali sul suolo nazionale, visti i suoi già 2 successi in questa manifestazione e le s 4 Supercoppe Italiane che si registrano a palmares – mentre, per la viola, si tratterebbe di un ritorno di fiamma: un titolo manca a Firenze dal lontano 2001.– di preparazione alle due finali europee, tra Champions e Conference League, che attendono le due formazioni italiane –, centrale serbo classe ‘97, arrivato a Firenze nel lontano luglio 2017, a seguito dei 5.5 milioni spesi dalla dirigenza viola e versati nelle casse del Partizan Belgrado, club nel quale il numero 4 viola è cresciuto, giocando nella trafila di ogni squadra giovanile., secondo le ultime di formazione – avrà l’arduo compito di gestire ed ergersi a muro difensivo, sventando le azioni offensive nerazzurre. Sarà una grande sfida con il bosniaco Dzeko nell’area di rigore viola ma il serbo sarà anche chiamato a controllare le sortite e le giocate di Lautaro e Lukaku, ritornati ad essere decisivi e determinanti per la squadra di Inzaghi.Dal 1° luglio, lo slovacco vestirà la casacca del Paris Saint-Germain ma, al momento, il suo unico pensiero è lavorare per essere a disposizione almeno per Istanbul, dove l’Inter sarà attesa dal Manchester City nella finale di Champions League.– quando lo slovacco sembrava ad un passo dal lasciare Milano –(cercato anche da Milan e Juventus)ad Inzaghi come successore di Skriniar e, per la conclusione dell’affare con la viola, sembrava mancare solo un piccolo rilancio per arrivare ai 20 milioni richiesti. Ottima conoscenza della Serie A, prestazioni di livello e struttura fisica simile, rendevano il serbo il naturale erede dello slovacco. Non se ne fece nulla, la telenovela Skriniar proseguì, terminando questo inverno con il suo passaggio a parametro zero al PSG.– insieme ai nomi di Scalvini, Becao, Schuurs, Kimpembe e Lindelof –– che ha blindato il giocatore lo scorso agosto con un prolungamento dell’accordo sino al giugno 2027 –Ma per il futuro c’è tempo ed il serbo non vuole parlarne. I pensieri sono rivolti a stasera, alla Coppa Italia. A riportare un trofeo, finalmente, a Firenze. Milano – ed il mercato – può aspettare.