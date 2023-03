Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato di Vincent Kompany, attuale allenatore del Burnley e avversario il 18 marzo prossimo in FA Cup: "Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà. Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E' una mia sensazione. Forse mi sbaglio"