Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla alla vigilia del match di Premier League con il Tottenham: "Una squadra forte. Pochettino ha fatto un lavoro incredibile, straordinario. E' un allenatore top e sin da quando sono in Inghilterra gli Spurs sono sempre in lotta per il titolo. E sono la seconda miglior squadra d'Europa".



Per quanto riguarda le candidate alla vittoria della Premier 2019-20, oltre a City, Liverpool e Tottenham, Guardiola inserisce anche Manchester United, Chelsea e Arsenal: "Sono rimasto davvero impressionato dal Chelsea visto contro United e Liverpool. Non ha vinto ma sono rimasto sorpreso da come abbia giocato cosi' bene. Abbiamo visto anche la qualita' che lo United ha la' davanti, l'Arsenal ha preso ottimi giocatori come Pepe, David Luiz e Ceballos. Sono tutte serie candidate al titolo".



Poi, parlando del mercato del City, Guardiola ringrazia il suo ds Txiki Begiristain: "Ha fatto un lavoro incredibile".



Infine, su Sterling: "Ce ne sono tanti e lui è uno di questi. Se guardiamo alle prime sei squadre, ce ne sono parecchi. La Premier è incredibile. Sterling ha fatto benissimo all'esordio ma come tutti vuole di più".