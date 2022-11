Pep Guardiola e il Manchester City, ancora insieme. Un legame sempre più profondo, nato nell'estate 2016 e destinato a proseguire almeno fino al 2025. Secondo quanto rivela The Athletic, il tecnico catalano ha raggiunto un'intesa totale per prolungare per altre due stagioni il suo rapporto col club inglese. L'accordo è stato siglato e blindato da un incontro nei giorni scorsi ad Abu Dhabi con la proprietà del City.



In 6 anni e mezzo alla guida dei Citizens, Guardiola ha conquistato 4 Premier League, una FA Cup, due Community Shield e 4 Coppe di Lega.