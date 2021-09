Pep Guardiola si ricarica in Italia. Secondo voci raccolte da Montalcinonews, l'allenatore spagnolo del Manchester City si trova in Toscana a Montalcino, più precisamente a Rosewood Castiglion del Bosco, la tenuta fondata da Massimo e Chiara Ferragamo.



Guardiola si sta godendo qualche giorno di relax, sfruttando la sosta del campionato di Premier League inglese con la sosta per le nazionali impegnate nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.