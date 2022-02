, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sporting, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Fare meglio della scorsa stagione non è facile. Siamo felici di essere agli ottavi e so quanto sia importante la Champions, ma dobbiamo prendere sul serio anche tutte le partite di Premier. Abbiamo visto quanto sia stato difficile giocare con il Norwich. La fiducia è sempre stata alta, non solo ora, anche nelle stagioni precedenti".- "E' fastidioso che continuino a chiedercelo? Chiedete quello che volete, tutte le volte che volete. Non mi dà fastidio, vuol dire che siamo sempre in lotta per la Champions. Andremo in Portogallo per provare a vincere la partita, è un onore. È tutto aperto, saranno i giocatori a decidere. Ogni manager sa che dovrà essere criticato se non ottiene risultati, altrimenti è meglio fare un altro lavoro. Non è un problema: c'è un'armonia incredibile nella squadra, questo è l'obiettivo principale per me. I giocatori faranno il resto: ci conosciamo bene, lavoriamo insieme da sei anni e accettiamo le cose belle e la cose brutte".- "Non farò come Sir Alex Ferguson, non preoccupatevi. Questa armonia aiuta, nelle ultime 20 partite ne abbiamo vinte 18 e ne abbiamo persa una a Lipsia senza giocare. Conosco tutti i ragazzi, alla fine vincere o perdere è casuale, non sai cosa succede. L'importante è fare del nostro meglio e finora non abbiamo rimpianti".- "Lo conosco perfettamente, ma abbiamo forse 250 giocatori in prestito e non posso parlare con tutti loro. Non ho tempo. Sono contento che stia facendo bene".- "Il campionato portoghese è incredibilmente competitivo. Abbiamo giocato contro il Porto la scorsa stagione e ci siamo resi conto di quanto fosse forte. Ci sono giocatori fortissimi e infatti le stelle volano in Spagna, Inghilterra, Germania o Francia. Lo Sporting è una squadra unita, il rapporto tra allenatore e la squadra è la cosa più importante. È una squadra fisica, che ha corsa, hanno vinto il titolo la scorsa stagione, dopo tanti anni, battendo Porto e Benfica. Hanno vinto nella fase a gironi contro Ajax e Dortmund, sono un'ottima squadra".