"Io e Mourinho, bravi ragazzi". Pep Guardiola tende la mano allo Special One, avversario nel derby di Manchester in programma domenica. Sempre in conferenza stampa l'allenatore spagnolo del City ha poi risposto col sorriso sulle labbra alle parole di elogio pronunciate dal suo ex giocatore Dani Alves, secondo il quale 'essere allenato da Guardiola è meglio del sesso': "Io preferisco il sesso".

