Sarri o non Sarri? C'è chi non lo vorrebbe più sulla panchina della Juventus perché dopo quasi un'intera stagione ancora non è riuscito a esprimere il suo gioco, chi invece continua gli dà fiducia perché in fondo la squadra è ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali. L'allenatore ha firmato per tre anni e la società già nei mesi scorsi ha fatto sapere che si va avanti con lui: ma se a fine stagione i risultati dovessero essere deludenti potrebbero pensare a una rivoluzione, tra i nomi accostati alla panchina bianconera c'è anche quello di Pepche scalda le fantasie dei tifosi.