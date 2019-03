Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla di Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund cresciuto proprio nei Citizens: "Sancho non ha voluto accettare la sfida di giocare nel City, non ha voluto cogliere l'opportunità di mostrare a tutti che vale questa maglia. Al Borussia Dortmund sta facendo una grande stagione, non so cosa sarebbe successo se fosse rimasto con noi. È stata una sua decisione".