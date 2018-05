L'approdo di Sarri in Inghilterra, la Juventus, la Champions League e... Bonucci. Lunga intervista concessa da Pep Guardiola a RMC Sport, a margine della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018 il tecnico del Manchester City parla a tutto campo.



JUVENTUS - "Vincere è sempre molto difficile e la Juventus ogni anno dimostra la sua forza. Vincere è sempre molto complicato, devi fare sempre le cose per bene e quest'anno hanno battuto una delle squadre più forti al mondo come il Napoli".



ALLEGRI - "La sua migliore virtù? Non lo so, non sono mai stati in panchina con lui. Ma se hai vinto quattro Scudetti consecutivi vuol dire che sei molto bravo".



CHAMPIONS - "Cosa manca alla Juve per vincerla? Non lo so, lo sapranno sicuramente meglio loro".



UN GIOCATORE ITALIANO PER IL CITY - "In ogni campionato ci sono giocatori bravi. Magari Bonucci? Lui è legato al Milan. Non voglio rispondere a domande sul calciomercato".



MONDIALE 2018 - "I favoriti? Brasile, Argentina, Germania, poi mi auguro possa far bene anche l'Inghilterra. La Spagna negli ultimi anni ha dimostrato di essere sempre lì. Le solite di sempre, vedremo come si svilupperà".



SARRI IN INGHILTERRA - "Lui è uno dei più forti in assoluto. Noi giudichiamo per quanto abbiamo vinto, ma il calcio espresso dal Napoli in questa stagione è un brindisi al sole. Ha fatto molto bene, veder giocare il Napoli è uno spettacolo. Se arriverà in Premier sarà un piacere sfidarlo".



COSA GLI MANCA PER VINCERE - "Nulla. A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza, se la Juve avesse perso a San Siro contro l'Inter probabilmente avrebbe vinto il Napoli. E' anche una questione di fortuna, io ad esempio ho avuto la fortuna di vincere grazie a squadre fortissime e società fortissime e questo alla fine rende il nostro lavoro più semplice".



REAL MADRID - "Terza Champions di fila. Un traguardo incredibile. E' molto complicato vincere la Champions e vincerne tre di fila è difficilissimo. Tantissimi complimenti a tutti, mi auguro il prossimo possano trovare maggior difficoltà".



ZIDANE - "Me lo aspettavo così forte in panchina? Quando si vince la Champions per tre volte di fila hai sicuramente qualcosa. Solo grandi complimenti per lui".



LE PAROLE DI CRISTIANO RONALDO - "Non le ho lette".