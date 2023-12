Il mercato della Juventus ruota attorno a un centrocampista. Cercare un'occasione low cost a gennaio, ancora meglio se in prestito, per poi affondare il colpo sull'investimento importante da fare in estate. In uscita potrebbe muoversi qualcosa già tra un mese, l'indiziato principale a lasciare i bianconeri è Samuel Iling-Junior: il classe 2003 sta faticando a trovare spazio con Allegri, 4 presenze e tutte da subentrato; un assist col Bologna ad agosto e nulla più.



INSERIMENTO MARSIGLIA - A gennaio la Juve è pronta a sedersi a trattare la cessione partendo da una richiesta base di 20/25 milioni di euro, possibilmente a titolo definitivo. Come raccontato nei giorni scorsi il Tottenham sta studiando un piano per fare un tentativo, ma la novità è il possibile inserimento del Marsiglia: al momento per i francesi Iling è un’idea di mercato, ma se la pista dovesse rimanere in piedi anche nelle prossime settimane potrebbe diventare un’ipotesi concreta per gennaio.



IL PREZZO - L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione che fa la Juve: a oggi l’OM considera eccessiva la richiesta di 20 milioni, ma il profilo piace alla dirigenza e si stanno facendo delle valutazioni interne. Iling in uscita dalla Juve, il Marsiglia può farsi avanti.