Non ce l'hanno fatta Giorgio, e i suoi, a bissare il titolo conquistato nel 2022. I nuovi campioni dellasono infatti iche si sono aggiudicati nella notte la finale contro la squadra dell'exProprio l'italiano ha poi parlato così in conferenza stampa: "Purtroppo una delle due squadre deve perdere…", ha detto Giorgio prima di ammettere che avrà bisogno di un paio di giorni per parlare con la sua famiglia prima di arrivare a una decisione definitiva sul suo ritiro. "Ho imparato come vincere e come perdere. Loro stanotte sono stati migliori di noi. È meglio perdere in finale, che al primo turno. Il club, l'organizzazione, devono essere orgogliosi".Prima del match aveva spiegato: "Ho ancora dei dubbi.. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse. Sono arrivato l'anno scorso con molti sogni e speranze. Ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue". Già nelle passate settimane Chiellini aveva parlato - a The Athletic - del sogno di"Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia", queste le sue parole.