L'allenatore del Manchester Citydel 10 giugno ad Istanbul - ha preso la parola in conferenza stampa in vista dell'ultimo di campionato nel quale i suoi calciatori, freschi di titolo, affronteranno il Brentford.L'allenatore spagnolo si è soffermato anche sulla sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: "Direi che(che contenderà ai Citizens la Coppa di Inghilterra sabato 3 giugno, ndr). Ho visto la partita contro il Chelsea e ho iniziato a rivedere quello che hanno fatto. Per preparare quella partita e vedere quali giocatori abbiamo a nostra disposizione".Sulla gestione del turn-over: "Dopo aver visto lo United, sono davvero rimasto impressionato. Starei comunque attento, ma dopo ieri e le partite recenti, ci prepareremo al meglio.Lavorano 10 ore, al giorno è un periodo stressante. Ecco perché dico loro di andare con le famiglie, giocare a golf, di fare quello che vogliono".Sull'ipotesi di eguagliare il treble del Manchester United del 1999: "Capita una volta nella vita di vincere la Premier tre partite prima della fine della stagione e poi avere due finali da giocare. Dobbiamo rilassarci, divertirci e fare del nostro meglio. Nessuno può assicurare che saremo di nuovo in quella posizione in futuro".