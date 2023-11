Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Manchester City in programma oggi, l'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola ha spiegato la strategia mercato del suo team che non ha paura di vendere i giocatori, neanche alle rivali.



CEDERE - "Dal mio punto di vista io do la mia opinione alla società, ma poi la società deve decidere se il trasferimento è positivo per entrambe le parti e per il giocatore. Non è mai e poi mai stato un problema. I grandi club prendono decisioni a vantaggio di tutte e tre le parti: giocatori, entrambi i club e talvolta anche per gli agenti. Davvero, considerarlo un problema penso sia ragionare da piccolo club. Quindi, se i giocatori vogliono andare al Chelsea o al Manchester United o, non so, al Liverpool o altro, qual è il problema? Loro sono contenti di andare lì, la società è contenta del trasferimento, poi arriverà un altro giocatore e noi andremo avanti: buono spirito, buon umore e proveremo a farcela sempre".