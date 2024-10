AFP via Getty Images

No, non per sedersi su una panchina della Serie A – almeno per ora – ma per presenziare a “Che Tempo Che Fa”, storico programma di Fabio Fazio, in onda sul Nove. E l’allenatore del Manchester City non è solo: nella stessa puntata della trasmissione infatti è ospite anche un suo vecchio amico, quel Robertocon il quale ha condiviso un’esperienza al Brescia nel 2003. Il catalano ha giocato in Italia anche con la maglia della Roma ma non ha mai allenato nel Belpaese nella sua lunga e vincente carriera. Potrebbe però farlo presto visto che il contratto che lo lega ai Citizens è in scadenza a giugno e non è stato ancora rinnovato. Guardiola ha parlato del suo futuro, del suo passato e di tanti altri temi. Ecco le sue parole.

- “Perché non compaio in televisione? Perché parlo sei volte a settimana in conferenza stampa e lo so che magari non si dice tanto lì ma questa è anche una critica. Sto bene, sono un po’ stanco nel mio lavoro, a volte, lo siamo tutti. Ma il calcio mi piace tanto, tantissimo.– “Ne ho vinti due? Beh sono molto bravo. Ho avuto fortuna a Barcellona, la squadra del mio cuore. Ma sono stato in 3 grandissime squadre nella mia carriera”.Parlo così bene l’italiano grazie a De Gregori, ascoltando le sue canzoni. “La Storia siamo noi” è la sua mia canzone preferita. Ma non l’ho mai incontrato. In Italia poi ho imparato prima le parolacce di tutto il resto".

- "La prima volta che l’ho visto ho pensato: ‘Ma questo è il mio allenatore?!’. Era quando era andato a correre sotto la curva dell’Atalanta. È un allenatore di vecchia scuola, di pelle, di umorismo. La prima volta mi aveva detto che non mi voleva. Consiglio a tutti di muoversi, di spostarsi. Non avessi lasciato Barcellona, non avrei conosciuto Mazzone".Quando parlo di lui mi emoziono. Era il più forte, l’ho conosciuto che aveva un ginocchio che pareva una lavatrice. Mi sarebbe piaciuto giocare più anni con lui. Poverino, non si poteva muovere ed era il più forte. Posso solo immaginare nel suo prime... Poi è una persona solare. Roby ha conquistato l'ammirazione, non è soltanto il giocatore, è oltre... Non penso che in Italia ci sia un posto dove non lo si ama. Chiunque gli vuole bene, che sia interista, milanista, juventino ecc...Ogni volta che cercavo un uomo libero, lui era sempre lì, non so come facesse. È stato un periodo bellissimo, vengo sempre in Italia e con piacere. A lui venivano concesse più cose ma era giusto così perché, come poi ho capito anche da allenatore, non si possono trattare tutti allo stesso modo. Ci sono giocatori che fanno eccezione come lui. Sono arrivato e lui era già lì. Mi ha accolto lui e gli altri al meglio. Giocavo in una realtà diversa, non mi sono mai pentito anche se eravamo una squadra di metà classifica. Quando si vinceva era una gioia. Era una squadra fortissima e ci divertivamo. Pensavo Roby fosse una stella, avesse un carattere particolare e invece era sempre solare"