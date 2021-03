Pep Guardiola ha trovato a Manchester il suo 'posto' nella vita, perchè la sua "grande ambizione è sempre stata provare il 'football'. Non voglio dire che non stavo bene a Barcellona o Monaco, anzi, ma avevo il sogno di venire qui, di lavorare nel Paese di Shakespeare, dei Beatles, degli Oasis, tra teatri e cinema...



Non è solo per il calcio, questo Paese è speciale". E' quanto afferma il tecnico spagnolo, sbarcato nel 2016 al City, in una chiacchierata on line su Bt con Rio Ferdinand, riportata dall'Ansa.



"Mi sentivo del tutto a casa a Barcellona, la mia squadra. Così al Bayern: non puoi immaginare che club, che città... E' un privilegio esserci stato ma qui dopo 4-5 anni, mi sento così bene". E non solo per i risultati eccezionali dei Citizens in questa stagione, assicura Guardiola: "Mi sento bene ora e ma anche la scorsa stagione, quando non abbiamo vinto. Qui ho amici, mi sento protetto, i tifosi mi amano, la squadra mi segue, mi piace lavorare con loro". Ci sono anche aspetti negativi, comunque, aggiunge scherzando: "Odio l'autunno e l'inverno, vorrei davvero ci fosse un clima migliore in Inghilterra".