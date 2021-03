Nel corso della Bobo TV,ha dichiarato: "Nelle ultime 5 partite ha giocato Eriksen e l'Inter gioca un altro calcio. Negli ultimi due mesi e mezzo l'Inter ha trovato solidità. Ma la squadra che gioca a calcio non è l'Inter, è l'Atalanta. L'Inter gioca dietro la palla, aspetta che gli avversari pressino, poi butta la palla su Lukaku. L'Inter ha l'obbligo di vincere lo scudetto, lo vincerà, ma non gioca un bel calcio. PSG e City ti fanno una testa così, come un pallone. ​L'Inter in Coppa è stata ridicola, arrivata dietro allo Shakhtar. L'Inter continua a non giocare bene, soprattutto in Europa. E in Italia giochi una volta a settimana. Se Conte ha fatto errori clamorosi, è un problema suo. Conte non ha capito che non è Guardiola? Giocarsi la Champions? Ci sta prendendo per il c..., ma io non sono cretino. Il campionato italiano è mediocre, l'Europa è un'altra cosa. Dominare? Ma cosa domina?"."​Mi sta sorprendendo il Milan, a Roma è andato in uno stadio complicato e ha meritato di vincere con le idee. Ha fatto sedere Romagnoli, gli vanno dati meriti. Oltre a Ibra, anche Pioli ha grandi meriti in questo secondo posto: ha valorizzato Saelemaekers e Kessie, che ieri è stato qualcosa di imbarazzante, mi ha impressionato. In questo momento il vero leader, per qualità e personalità, è Kessie. Kessie fa gol, assist, ha qualità, è intelligente. Mi ricorda Yaya Tourè nei tempi migliori. Tonali ha difficoltà clamorose, sta reggendo da solo il centrocampo del Milan".