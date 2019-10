Nel giorno della grande manifestazione di protesta che invaderà oggi Barcellona,. Lo fa nella conferenza stampa in vista della gara di domani tra il suoe il Crystal Palace; lo fa con parole dure il tecnico spagnoloche già nei giorni scorsi si era ampiamente schierato in appoggio agli indipendentisti catalani : "Non so esattamente cosa succederà nel mio paese - ha esordito Guardiola, come riporta Ansa.in sostegno ai politici indipendentisti imprigionati da più di un anno- ha proseguito Guardiola. La comunità internazionale dovrebbe aiutarci a risolvere i problemi tra Catalogna e Spagna. Dovrebbe intervenire un mediatore esterno per favorire il dialogo.ha concluso il tecnico del City. Qui, a Alsasua (città autonoma della Navarra), a Madrid.. Sarò sempre a favore dei diritti umani".