Guardiola: 'Tutti a dire 'bravo City', ma la Champions l'abbiamo vinta con Lukaku che spara su Ederson da 3 metri...'

Pep Guardiola, l'allenatore del Manchester City, è tornato a parlare dopo l'eliminazione cocente da campione in carica subita in Champions League a opera del Real Madrid ai calci di rigori. Ora per l'allenatore catalano è sfumato il sogno di rifare il Treble, ma rimangono ancora vivi i sogni Premier League ed Fa Cup. Anticipando la gara di semifinale di coppa in programma oggi contro il Chelsea, Guardiola ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi giocatori ricordando anche beffardamente, la finale di Istanbul vinta contro l'Inter l'anno scorso.

"Dopo la gara col Real ho ringraziato i miei calciatori. Siamo stati noi stessi più di sempre ma non è bastato. Per me la cosa più difficile non è alzare il trofeo, bensì essere lì per 6-7 anni di fila a lottare per vincere qualcosa. Questa è la cosa più difficile"."Abbiamo perso l'ultima gara col Real dopo essere stati davvero bravi. Mentre con l'Inter abbiamo vinto la Champions con Lukaku che da tre metri, ripeto tre metri dalla linea di porta, da solo, ha colpito in pieno Ederson, il nostro portiere. Lì tutti hanno detto che il City era bravo, mentre col Real abbiamo fatto meglio senza però riuscire a segnare. Contano i dettagli, nel calcio è così e va accettato".