Dopo le dure parole dicontro l’arbitro(che l’Uefa fermerà a lungo perché la sua direzione è stata giudicata gravemente insufficiente), un’ondata di moralismo si sta abbattendo sull’Italia. Protagonisti due tra i piùallenatori catalani, ovvero Pepche, da fieri rivali di José, fanno a gara a chi si lava più la bocca e le coscienze.Ha cominciato Guardiola, quello che considera tutti gli allenatori avversari più bravi e più forti di lui (umiltà pelosa), dicendo di essere vicino, immagino moralmente, a Taylor.Disse il Pep:alludendo ovviamente allo United.Altro flash. La partita è. L’arbitro Taylor espelle(City) sul finire del primo tempo. Nel video, girato nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo, si vede un Guardiola concitatissimo che se la prende con Paul, allenatore avversario. Un comportamento molto distante dai canoni gandhiani che i media compiacenti sono soliti riservargli.Poi c’èche, a proposito di Mourinho, ha detto: “. La condotta è molto importante ,”. E l’indignazione, per il rigore non assegnato al Barcellona, per mani dell’interista? “L’arbitraggio è stato una grande ingiustizia, voglio spiegazioni”. E l’attacco all’arbitro, dopo Barcellona-Manchester United di Europa League? “Ci ha penalizzato, rigore netto, come con l’Inter”.Ora due soggetti del genere meriterebbero le peggiori censure, ma, per una volta, mi accodo all’espressione che Serse Cosmi, traendola dalla koiné parlata su tutti i campi di calcio del mondo, ha confezionato per Xavi: