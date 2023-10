Faro del Genoa nella scorsa stagione, quella del ritorno in Serie A, e già leader anche in questo campionato. Albert Gudmundsson sta facendo impazzire il Grifone, tre gol segnati fin qui e tante giocate di qualità. Anche e soprattutto nelle sfide contro le big, quelle che sulla carta sono le più complicate per la squadra di Alberto Gilardino. Prestazioni che arrivano dopo un'estate in cui il classe '97 è stato molto cercato, come confermato anche dall'amministratore delegato rossoblù Andres Blasquez nelle ultime ore: "L’estate scorsa abbiamo rifiutato le offerte da un club spagnolo, da uno inglese e da uno italiano. Le abbiamo rifiutate perché vogliamo fare un campionato importante". Dalla Serie A si era interessato il Napoli, ma la proposta concreta era arrivata dal Sassuolo...